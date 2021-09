Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor der Sitzung der FED haben sich deutsche Staatsanleihen nur in engen Grenzen bewegt, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries hätten nach den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank ihre Verluste ausgeweitet.Viel Spannung am Abend, doch wenig Neues von der FED. Sie habe den Leitzins bei 0,00% bis 0,25% belassen, habe aber bereits für das kommende Jahr - und nicht mehr wie bisher für 2023 - eine Erhöhung der Zinsen in Aussicht gestellt. Bis Mitte 2022 sollten die Anleihenkäufe dann eingestellt werden. Im verbleibenden Jahr würden sie voraussichtlich ab November heruntergefahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...