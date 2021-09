Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach Ansicht der US-Notenbank könnte eine Drosselung der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein, berichten die Analysten der Helaba.Zudem würden die Leitzinsprojektionen der FOMC-Mitglieder darauf schließen lassen, dass die Hälfte eine erste Leitzinserhöhung bereits im kommenden Jahr für angemessen halte. Im Juni hätten sich nur sieben von 18 Mitgliedern für einen ersten Schritt im Jahr 2022 ausgesprochen, jetzt seien es neun. Insgesamt hätten sich die Zinserhöhungsspekulationen aber in Grenzen gehalten, sodass die Kurse am Anleihemarkt per saldo nicht stark belastet worden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...