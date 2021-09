Cajetan Bilgischer (Reichmuth & Co): Bundestagswahl 2021 und ihre Folgen

14.09.2021 - Am 26. September 2021 ist es so weit: In Deutschland steht die Bundestagswahl an. Die Achterbahnfahrt der Umfragewerte der letzten Wochen und Monate lässt darauf schliessen, dass die diesjährigen Wahlen interessant werden.

"Mutti" - wie die scheidende Langzeitkanzlerin Angela Merkel auch liebevoll genannt wird - tritt ab. Somit wird am 26. September im Rahmen der Bundestagswahlen die Nachfolge der Ära Merkel geregelt. Wer "Muttis" Erbe antreten wird, ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts immer noch unklar.

Bundestagswahlen waren in der Vergangenheit vielfach eher langweilige Geschichten; nicht so in diesem Jahr. Im vorliegenden Bericht werden mögliche Reaktionen und Auswirkungen in Deutschland und Europa diskutiert, vor allem im Bereich der Finanz- und Klimapolitik.