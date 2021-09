Am 8. November stehen bei Henkel die Zahlen zum dritten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen in der Gruppe mit einem Umsatzplus von 2,9 Prozent. Bisher gingen sie von 2,7 Prozent aus. Bei Henkel Adhesives soll das Umsatzplus 6,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...