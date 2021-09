Bad Homburg (ots) -Mit den Universal Aufsteckköpfen Dental Delight Power Bamboo aus natürlichem Bambus lanciert das Start-up Friends of Dents GmbH erstmalig eine nachhaltige Alternative für gängige elektrische Schallzahnbürsten. Im Gegensatz zu den Plastik-Wechselköpfen der etablierten Großkonzerne setzt das innovative Start-up aus Bad Homburg auf einen Korpus aus biologisch abbaubarem Bambus. Auch die Borsten der Dental Delight Power Bamboo stammen zu 100% aus natürlichen Rohstoffen und sind auf Basis von Rizinusöl gefertigt. Ähnliches gilt für die verbaute Adapterhülse: Sie wurde auf Basis von Maisstärke gefertigt. Da ist es nur konsequent, dass auch die Verpackung 100% plastikfrei ist. Damit ist Dental Delight Power Bamboo rundum nachhaltig und aus natürlichen Rohstoffen gefertigt.Als etablierter Anbieter von Handzahnbürsten aus Bambus konnte das Entwickler-Team der Friends of Dents auf hausinterne Kompetenz bauen und ein Produkt entwerfen, das kompatibel mit den meisten Schallzahnbürsten auf dem deutschen Markt ist. So passen die Universal Wechselköpfe aus Bambus beispielsweise auf gängige Modelle der Marke Philips Sonicare, aber auch auf Handelsmarken wie dontodent Sonic Pro Clean oder prokudent Sonic."Deutschland ist Weltmeister bei der Nutzung elektrischer Zahnbürsten, was in einem unglaublich großen Berg an Plastik-Wechselköpfen gipfelt", so Jeannette Scheidt, Leiterin Forschung & Entwicklung bei Dental Delight. Jahr für Jahr werden in Deutschland über 40 Millionen Wechselköpfe weggeschmissen... weltweit sind es sogar über 400 Millionen. Legte man diese aneinander, so ließe sich die Erde damit fast komplett umrunden."Nachhaltigkeit hat mittlerweile viele Bereiche der Mundpflege erreicht, das Sortiment von Dental Delight umfasst beispielsweise die erste klimaneutrale Zahnpasta Deutschlands oder Zahnpflegekaugummis aus natürlicher Kaumasse. Leider gibt es in der elektrischen Mundpflege bisher kaum nachhaltige Konzepte", so Gründer Christoph Schwerdtle. "Als aktueller Zahnpasta-Testsieger bei Stiftung Warentest war es uns daher ein Anliegen vorweg zu gehen und die Mundpflege auch in neuen Segmenten in Richtung Nachhaltigkeit und Freude am Zähneputzen zu verändern." Wie alle Produkte der Friends of Dents GmbH sind auch die Universal Aufsteckköpfe Power Bamboo vegan und klimaneutral zertifiziert; das im Produktionsprozess verursachte CO2 wird durch ein Klimaschutzprojekt zu 100% kompensiert. Das ist gut für die Zähne und den Planeten, sodass Zähneputzen gleich in mehrfacher Hinsicht für gute Laune sorgt.Über Dental Delight:Jeder kennt und liebt sie... nachhaltige Start-ups revolutionieren eine Kategorie nach der anderen. Egal ob Windeln, Duschgel oder Haushaltsreiniger - mittlerweile gibt es flächendeckend nachhaltige Alternativen zu den etablierten Marken der Großkonzerne. Im Bereich Mundpflege setzt die Friends of Dents GmbH seit der Gründung 2019 neue Maßstäbe und sorgt für mehr Freude am Zähneputzen. Ausgezeichnet als Testsieger bei Stiftung Warentest (Note 1,2 SEHR GUT; Heft 10/2020) und mit Öko-Test SEHR GUT (Heft 04/2021) brilliert Dental Delight am Markt. Aktuell sind die Produkte in Deutschland bei dm Drogeriemarkt, Müller, Rossmann Online, tegut, Globus, famila, combi, Hit, in ausgewählten EDEKA und budni Märkten, sowie online bei Amazon und unter www.dentaldelight.rocks verfügbar.Mehr Details finden Sie unter www.dentaldelight.de/presse oder bei instagram @dental.delight. Fragen beantwortet Ihnen gerne der Gründer Christoph Schwerdtle persönlich unter +49 (0)176 61416547 oder via E-Mail (christoph.schwerdtle@dentaldelight.de).Dental Delight Power Bamboo, Universal Wechselköpfe aus Bambus, 2 Stück, UVP 12.95 EURPressekontakt:Christoph Schwerdtle+49 (0)176 61416547christoph.schwerdtle@dentaldelight.deOriginal-Content von: Dr. Kaschny HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133544/5027799