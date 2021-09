Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ist in der Schweiz im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Mai) leicht gewachsen.Zürich - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte ist in der Schweiz im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Mai) leicht gewachsen. Der Umsatz nahm um 0,2 Prozent auf 506,3 Millionen Franken zu. Damit sei ein Allzeithöchst erreicht worden, hiess es in einer Mitteilung von Donnerstag. Alle Geschäftsbereiche hätten einen relevanten Beitrag zum positiven Ergebnis geliefert.

