DJ SENTIMENT/DAX-Anleger nutzen Kursschwäche zum Einstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngste Kursschwäche des DAX hat Anleger nicht entmutigt. Im Gegenteil: Diese wurde als Kaufgelegenheit genutzt. Laut der wöchentlichen Erhebung der Deutschen Börse ist der Bullenanteil der institutionellen Anleger um 9 Punkte auf 36 Prozent gestiegen, bei den Privaten stieg er sogar um 12 Punkte auf 49 Prozent. Der Bärenanteil bei den Profis sank auf 38 Prozent (-5 Punkte) und auf 33 Prozent (-6 Punkte) bei den Privatanlegern. Damit sind 18 Prozent (-6) der Privaten neutral positioniert und 26 Prozent (-4) der Profis.

"Schlechten Nachrichten zum Trotz haben sowohl private als auch institutionelle Investoren den deutlichen DAX-Rücksetzer seit Mittwoch zu Käufen in die Schwäche genutzt", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Allerdings stellten die jüngsten Käufe - genauso wie diejenigen aus der Vorwoche auf höherem Niveau - eine gewisse Belastung für den DAX dar, da im Bereich 15.600 bzw. 15.650 mit Gewinnmitnahmen zu rechnen sei. Auf der Unterseite dürfte weitere gute Nachfrage erst unterhalb der 15.000er-Marke in Erscheinung treten.

Auch unter US-Anlegern ist die Stimmung gestiegen. Laut der wöchentlichen Befragung der American Association of Individual Investors (AAII) hat der Bullenanteil kräftig auf 29,9 Prozent von 22,4 Prozent zugelegt. Die neuen Bullen stammen vor allem aus dem neutralen Lager - denn dieses schmolz kräftig auf 30,9 Prozent von zuvor 38,3 Prozent zusammen. Damit gehören 39,2 Prozent der US-Anleger dem Bärenlager an nach 39,2 Prozent in der Vorwoche.

September 23, 2021 04:50 ET (08:50 GMT)

