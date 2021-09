Mitten in der Natur arbeiten - im finnischen Lahti ist das jetzt möglich. Das "European Green Capital 2021" hat vier Arbeitsplätze im Wald eingerichtet. Ob das eine gute Idee ist? Was assoziierst du mit Finnland? Der Weihnachtsmann wohnt dort, etwa 100.000 Elche und 2.000 Bären ebenfalls, und im Winter ist es eiskalt und (fast) immer dunkel. Klingt nach dem perfekten Ort, um draußen zu arbeiten. Lahti richtet Remote-Arbeitsplätze mitten im Wald ein Die südfinnische Stadt Lahti trägt dieses Jahr den Titel der Umwelthauptstadt Europas - und will dem mehr als gerecht werden...

