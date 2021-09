DJ MediaAnalyzer Studie: Wahlkampagnen oft überzeugender als Kandidaten selbst!

DGAP-Media / 2021-09-23 / 11:32 Als Werbewirkungsspezialist interessiert sich MediaAnalyzer zur Bundestagswahl besonders für die reale Wirkung der Wahlwerbung. Daher wurde eine für Deutschland repräsentativ quotierte Stichprobe aus 300 Wahlberechtigten rekrutiert. Aktuelle Parteipräferenzen sind dementsprechend realitätsgetreu repräsentiert. Die Probanden haben Wahlplakate der im Bundestag vertretenen Parteien bewertet. In der Analyse wurde sich dann auf die kurz vor der Wahl hoch relevante Gruppe der Unentschlossenen konzentriert. Die Ergebnisse bestätigen einige Trends, bergen aber auch mehrere Überraschungen. Die Befragten sollten unter anderem die Überzeugungskraft der Plakate mit den Spitzenkandidaten bewerten. Dabei erreichten die Motive von SPD, Grünen, FDP und Linke alle ein Niveau das bei rund 21% Zustimmung lag. (Unterschiede im Zufallsbereich) lasche Weit abgeschlagen platzierten sich hingegen Union und AfD mit nur 10-11%, die die Motive mit den Spitzenkandidaten überzeugend finden. Anschließend wurden weitere Plakate der Kampagnen nach ihrer Überzeugungskraft bewertet. (Motive im PDF) plakate Insgesamt gesehen liegen die Kampagnen von Grünen und Union klar vorne. Die SPD landet hingegen im oberen Mittelfeld. Die Union kann sich also mit thematischen Plakaten deutlich besser positionieren als mit dem Spitzenkandidaten. Liegt darin ein erkennbares Veto der Bürger gegen einen Kanzler Armin Laschet? Auch bei den Grünen kommt die Kampagne insgesamt besser an als das Motiv mit der Kandidatin. Diese liegt aber zumindest auch selbst noch auf einem Niveau mit der Konkurrenz. Ganz anders die SPD: Während der Kandidat selbst in allen aktuellen Umfragen einen Vorsprung hat, performt die Kampagne im Vergleich eher mittelmäßig. Am unteren Ende liegt das Plakat der AfD zum Thema Corona-Pandemie. Hier gehen die meisten die Aussage offenbar nicht mit. Unterm Strich zeigen die getesteten Plakatkampagnen eine zum Teil merklich höhere Überzeugungskraft als die Kandidaten. Das ist durchaus bemerkenswert. Bedeutet es doch, dass viele der Thesen gerade die hier beleuchteten unentschlossenen Wähler durchaus ansprechen. Es muss also offenbar eher am Personal oder aber am Image der Partei liegen, wenn das Ergebnis am Ende nicht so gut ausfällt, wie es möglich gewesen wäre. Es bleibt spannend. winner Abbildung: Die drei am besten bewerteten Plakate. Über MediaAnalyzer: MediaAnalyzer ist ein Institut für Marktforschung und Consulting, das auf Werbewirkung spezialisiert ist und etablierte Testverfahren für Kampagnen in allen Medienkanälen anbietet. Die Leitidee lautet, mittels der Kombination aus nonverbalen Tools und Zielgruppenbefragung die Reaktionen der Konsumenten zu ermitteln. Auf dieser Basis werden praxisnahe Empfehlungen ausgesprochen, um die Wirkung der Werbekampagne zu maximieren. Mehr Informationen unter www.mediaanalyzer.com Hinweis: Im angehängten PDF finden Sie weitere Ergebnisse u.a. zu den Slogans sowie Bilder aller Plakate im Test Melden Sie sich gern mit Rückfragen über info@mediaanalyzer.com MediaAnalyzer Advertising Research GmbH Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg Tel: +49 40 86 68 90 Web: www.mediaanalyzer.com

