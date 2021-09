++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ Schwache PMI-Daten aus Frankreich und Deutschland ++ Volkswagen plant den Bau einer Fabrik für EV-Batteriesysteme in China ++ Die europäischen Aktien erholen sich einen dritten Tag lang, da sich die Marktstimmung verbessert, nachdem Evergrande mitgeteilt hat, dass es eine Kuponzahlung für seine inländischen Anleihen leisten wird. Unterdessen verdauten die Anleger die schwachen PMI-Daten und die jüngste geldpolitische Entscheidung der Fed. Die jüngsten Daten aus dem europäischen Privatsektor zeigten, dass die wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie im September an Schwung verloren hat. Später am Tag wird sich die Aufmerksamkeit ...

