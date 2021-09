Die Freiburger Wissenschaftler haben die CO2-Emissionen von in Deutschland, der EU und in China gefertigten Glas-Glas- und Glas-Folien-Solarmodulen verglichen, die bei einer Herstellung, dem Transport und dem Betrieb der Solarmodule entstehen. Das Ergebnis ist eindeutig und sollte zum Aufbau einer Photovoltaik-Produktionskette in Europa beitragen.Erst kürzlich hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Studie veröffentlicht, in der es die energetische Amortisationszeiten von kristallinen Photovoltaik-Dachanlagen für die unterschiedlichen Länder weltweit untersuchte. Sieger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...