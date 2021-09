Aktien aus Schwellenländern locken oft mit lukrativen Gewinnchancen. Im Gegenzug gehen Anleger größere Risiken ein als an den Märkten der entwickelten Länder.Vor rund 20 Jahren sorgte eine Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs bei Anlegern für großes Aufsehen. In der Untersuchung rückten genau vier Länder als Anlageziel in den Fokus: Brasilien, Russland, Indien und China. Das Akronym "BRIC" steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...