Freitag, 1. Oktober 2021, 19.20 UhrErstausstrahlungWas bewegt Menschen mit Mitte 20? Zu seinem 26. Geburtstag lässt das 3sat-Magazin "Kulturzeit" Menschen zu Wort kommen, die so alt sind wie die Sendung. Welche Themen, welche Werte sind den Millennials wichtig? Und wie leben sie in einer digitalen Welt? Moderatorin Vivian Perkovic geht diesen Fragen am Freitag, 1. Oktober 2021, 19.20 Uhr, in "Kulturzeit extra: Die Welt mit 26" mit ihrem "Kulturzeit"-Kollegen Leonard Palm nach - in einer Sendung, die maßgeblich von jungen Redaktionsmitgliedern gestaltet wird.Klimawandel, Diversität, Gendergerechtigkeit? Sind das die Themen, die diese Generation bewegt? Und wie gut fühlen sich die Millennials im aktuellen Wahlkampf, wie gut fühlen sie sich im Deutschen Bundestag vertreten? Wo ist ihre Lobby in einer alternden Gesellschaft? "Kulturzeit" denkt in ihrer Geburtstagsausgabe über die Folgen der Digitalisierung nach, die alle Lebensbereiche umfasst, und diskutiert, wie die Welt der Social-Media- und Online-Partnersuche Beziehungen und Freundschaften verändert hat.