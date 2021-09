Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngste US-Notenbanksitzung hat erwartungsgemäß keine Anpassungen bei der FED-Zinspolitik gebracht, so die Analysten der NORD LB.Die obere Schwelle der Fed Funds Target Rate verharre folglich auch weiterhin bei 0,25%. Diese Entscheidung sei natürlich keine Überraschung. Trotz der in den vergangenen Monaten deutlich angestiegenen Inflationsraten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten dürften Leitzinsanhebungen noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Die aktuellen "Dot-Plots" würden zwar zeigen, dass die Entscheidungsträger innerhalb der Federal Reserve zunehmend den Bedarf für eine etwas höhere Fed Funds Target Rate bereits in 2022 zu sehen scheinen. Da vor möglichen Leitzinsanhebungen zunächst die Wertpapierkäufe beendet werden sollten, sei aber wohl frühestens zum Ende des Jahres 2022 mit einem Zinsschritt zu rechnen. Zudem müsse festgehalten werden, dass die "Dot-Plots" für die Notenbanker in Washington ein sehr einfacher Weg seien, zu signalisieren, dass die ökonomische Lage in den USA (sprich Arbeitsmarkt und Inflation) perspektivisch noch größere Aktivität beim FOMC auslösen könnten. Es handele sich also lediglich um eine indikative Interessensbekundung der US-Zentralbanker, welche keinerlei bindende Wirkung habe. ...

