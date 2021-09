Die Bank of England hat soeben mitgeteilt, dass sie den Leitzins einstimmig unverändert bei 0,1 Prozent belässt. Die Anleihekaufprogramme laufen wie bereits bekannt weiter. Die aktuelle Geldpolitik sei der Situation angemessen. Pfund vs US-Dollar reagiert aktuell mit -9 Pips. Hier der Erläuterungstext der Bank of England im Wortlaut: In the MPC's central projections in the ...

Den vollständigen Artikel lesen ...