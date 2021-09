RWA Solar Solutions hat das Pilotprojekt "Öko-Solar-Biotop Pöchlarn" mit 4,1 Megawatt realisiert. 90 Prozent der Fläche werden genutzt, um die Biodiversität zu fördern. Die restliche Fläche dient als Testfeld für drei Varianten von Agri-Photovoltaik.In Deutschland ist ein kleiner Zwist entbrannt, ob Bioversitäts- und Agri-Photovoltaik-Projekte wertvoller für die Natur sind. In Niederösterreich entstand nun ein Kraftwerk, was beide Ideen in einem Projekt vereint. Umgesetzt hat es RWA Solar Solutions in Pöchlarn. Auf einer Fläche von 5 Hektar sind etwa 10.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung ...

