DJ Salesforce-Aktie zieht nach Umsatzausblick-Erhöhung an

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der Spezialist für Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 angehoben und für 2022/23 einen besseren Ausblick gegeben als erwartet. Die Salesforce-Aktie legt daraufhin im vorbörslichen US-Handel um 1,1 Prozent zu.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr nun 26,25 Milliarden bis 26,35 Milliarden US-Dollar erreichen, wie die Salesforce.com Inc. anlässlich ihres Investorentages mitteilte. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen noch einen Umsatz in der Spanne von 26,2 Milliarden bis 26,3 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Für 2022/23 rechnet Salesforce mit Einnahmen zwischen 31,65 Milliarden und 31,80 Milliarden Dollar. Die Prognose liegt laut Factset über den aktuellen Konsensschätzungen der Analysten von 31,52 Milliarden Dollar.

Die Salesforce-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf bis Mittwoch um 16,5 Prozent gestiegen, während der Dow Jones Industrial Average, in dem Salesforce notiert ist, um 11,9 Prozent zulegte.

September 23, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)

