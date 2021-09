Markus Koch meldet sich im folgenden Video LIVE vor dem Handelsstart in New York. Die negative Stimmung in China hellt sich leicht auf, mit nachlassender Angst vor einem ungeordneten Kollaps des Immobilien-Giganten Evergrande. Auch die Tagung der Federal Reserven sorgt für Auftrieb. Wie von vielen erwartet, dürfte die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe im November verkündet ...

