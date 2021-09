Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute hat das Monetary Policy Committee der Bank of England einstimmig beschlossen, den maßgeblichen Leitzins - also die Bank Rate - unverändert bei 0,10% zu belassen, so die Analysten der NORD LB.Dies sei eindeutig zu erwarten gewesen. Auch an den QE-Programmen der Zentralbank seien keine Anpassungen vorgenommen worden. Diese Entscheidung sei allerdings nicht einstimmig getroffen worden. Neben Michael Saunders, der sich schon seit einiger Zeit für eine zügige Beendigung der Wertpapierkäufe der Notenbank ausspreche, habe nun auch David Ramsden für Anpassungen beim Quantitative Easing votiert. Diese Nachricht komme nach Auffassung der Analysten der NORD LB zwar nicht völlig überraschend, sie möge den einen oder anderen interessierten Beobachter aber dennoch verwundert haben. ...

