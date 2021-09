Die Zahl der Amerikaner, die in der am 18. September zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, belief sich auf 0,351 Millionen, verglichen mit dem in der Vorwoche gemeldeten, nach oben korrigierten Anstieg von 0,335 Millionen. Der heutige Wert lag über den Markterwartungen von 0,320 Millionen. Dies ist der höchste Wert seit vier Wochen. Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt lag bei 335.000, ein Rückgang von 750 gegenüber dem Vorwochendurchschnitt von 336,500. Die Zahl der Folgeanträge, ...

