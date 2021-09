War es das schon wieder in Sachen Korrektur? Kann sein, kann auch nicht sein. Jedenfalls haben Anleger, die den Mut hatten, in die Schwäche vom Montag hinein Aktien zu kaufen, einmal mehr die Bestätigung erhalten, dass es sich immer auszahlt, in Kursschwächen hinein Aktien zu kaufen. Ohnehin bleiben die Aktienmärkte in erster Linie liquiditätsgetrieben im Vorwärtsgang. Keiner kann seriös voraussagen, wie lange diese Tendenz so weitergeht. Eines lässt sich aber schon voraussagen: Die nächste Regierung in Deutschland wird wohl nur unter Einbeziehung der Grünen möglich sein, so dass es sich lohnen sollte, auf Aktien zu setzen, die von sicherlich immensen Bemühungen der neuen Regierung in Sachen Klimaschutz profitieren würden. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.