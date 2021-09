Der deutsche Photovoltaik-Hersteller hat seine neue 300-Megawatt-Modulfertigung sowie neue Batteriesatz-Montagelinien am Stadtrand von Dresden eröffnet. Solarwatt hat rund 35 Millionen Euro in die neuen Anlagen investiert und wird nach eigenen Angaben bereits nächste Woche mit der Auslieferung der auf den neuen Anlagen produzierten Module an Kunden beginnen.Solarwatt weihte am Donnerstag seine neue Modulproduktionslinien mit einer Jahreskapazität von 300 Megawatt ein, womit sich seine Gesamtproduktionskapazität für Solarmodule auf 550 Megawatt erhöht. Außerdem nahm das Unternehmen an seinem Hauptsitz ...

