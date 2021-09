DJ PTA-News: Börsenradio.de: Evergrande - Kursmassaker oder Wahnsinns-Chance? - Interview Hintergründe

Heinersreuth (pta045/23.09.2021/17:00) - hier geht es direkt zum Interview: https://www.brn-ag.de/39435-Evergrande-Kursmassacker-Juds-Chance

In diesem Podcast von Credo Management ist heute Portfoliomanagerin Christina Bastin von Muzinich & Co aus London zugeschaltet: "Ich glaube, China wird ein Exempel mit Evergrande machen, die Regierung will zeigen, dass sie das im Griff habt. Dass sie keine Auswirkungen zweiten oder dritten Grades haben wollen. Dass sie den Markt jetzt beruhigen wollen. Das Wichtigste ist, dass die Projekte weiterhin zu Ende gebaut werden. Dass der normale Chinese, der seine Ersparnisse in dieses Hausprojekt hinein gegeben hat, dass er die Schlüssel bekommt. Es gibt sogar staatliche Aufpasser, die sicherstellen, dass auf den Baustellen auch weiter gearbeitet wird. Es ist China egal, ob es einen Default, also Zahlungsausfall bei einem Fonds in den USA gibt." Wolfgang Juds sieht jetzt eine Wahnsinns-Chance in China einzusteigen: "Antizyklisch handeln, kaufen, wenn die Kanonen donnern."

