Laut einer Sopra-Steria-Studie sieht die Mehrheit der Unternehmen und Behörden in Deutschland in Remote-Arbeit keinen Ersatz für Präsenzarbeit. Allerdings unterscheiden sich die Home-Office-Pläne je nach Branche. Wirtschaft und öffentliche Verwaltung in Deutschland haben in den vergangenen 18 Monaten Pandemie viel in den organisatorischen Umbau investiert, so die Studie "Potenzialanalyse Organisation x.0" von Sopra Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut. Bei 84% der befragten Arbeitgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...