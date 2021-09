Finanzminister Gernot (Blümel) möchte Österreich finanzfit machen. Er verkündete heute gemeinsam mit den Aktionsplan zur Finanzbildung in Österreich. Für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Strategie ist vorerst auf fünf Jahre ausgelegt und soll die Menschen in allen Altersgruppen rund um das Thema Finanzen bilden. "Finanzbildung ist längst nicht nur Thema für Banken und Versicherungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...