GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Die Bertelsmann-Beteiligung Majorel hat bei ihrem geplanten Börsengang nur das untere Ende der angepeilten Preisspanne erreicht. Der Ausgabepreis für eine Majorel-Aktie wurde mit 33 Euro am unteren Ende der Spanne festgelegt, wie Bertelsmann am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Vergangene Woche hatte der Konzern noch 32 bis 39 Euro angepeilt. Damit müssen sich Bertelsmann und sein marokkanischer Geschäftspartner Saham Group mit weniger begnügen. Bertelsmann fließen inklusive der Mehrzuteilungsoption nun 380 Millionen Euro zu. An diesem Freitag sollen gut 20 Millionen existierende Aktien an der Euronext Amsterdam in den Handel gebracht werden. Weitere drei Millionen Aktien sind über eine Mehrzuteilungsoption möglich. Bertelsmann bleibe strategischer Aktionär von Majorel, hieß es weiter./ngu/jha/