Am Donnerstag sahen wir erneut Gewinne am Aktienmarkt. Damit nähert sich der DAX seiner oberen Range-Kante im Chartbild an. Die US-Notenbanksitzung der Fed ist vorbei und hat die Märkte nicht stark bewegt. Jerome Powell als FED-Präsident hatte am Vorabend die richtigen Worte gewählt und damit die Märkte weiterhin in Sicherheit belassen. Er beabsichtigt erst in der nächsten Sitzung im November über die Drosselung der monatlichen Käufe von 120 Milliarden ...

