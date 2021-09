Jetzt kann von jedermann in Echtzeit geprüft werden, ob die Bestände der Kunden auf der Nexo-Plattform vollständig gedeckt sind.

Nexo, das weltweit führende Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Armanino LLP ein vom US-amerikanischen PCAOB zertifiziertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen und eine der 25 größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den USA ab sofort eine Echtzeit-Prüfung der Vermögenswerte von Nexo bereitstellt. Es ermöglicht dadurch einen beispiellosen Einblick in die Finanzen von Nexo und zeigt, dass die Vermögenswerte des Unternehmens jederzeit seine Verbindlichkeiten übersteigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005938/de/

A snapshot of Nexo's assets and liabilities as of September 23, 2021. (Graphic: Business Wire)

Die von Armanino in Echtzeit durchgeführte Bescheinigung der Vermögenswerte von Nexo und der Kundenverpflichtungen bietet den Kunden ein bislang ungekanntes Maß an Sicherheit im Bereich der Krypto-Kreditvergabe. Die unabhängige Prüfung stellt auch einen bedeutenden Meilenstein bei den Transparenz- und Compliance-Bemühungen von Nexo dar und ist erst der Anfang des Routineprogramms zum Nachweis der Rücklagen. Künftig wird jeder Kunde selbst überprüfen können, ob seine jeweiligen Vermögenswerte in den täglichen Berichten enthalten sind.

Die Prüfung durch Dritte sowie die proaktive Einstellung des Unternehmens gegenüber Regulierungsmaßnahmen und die jahrelange Befolgung der herkömmlichen Lizenzierungsverfahren in aller Welt zeugen von der Entschlossenheit und Fähigkeit von Nexo, sich an veränderte Umstände anzupassen, die Interessen seiner Kunden auf bestmögliche Weise zu schützen und in deren Interesse zu handeln. Das Unternehmen ist dadurch seiner Zeit voraus und bereitet sich darauf vor, in das Prime-Brokerage-Geschäft einzusteigen, eine eigene Sparte für die Vermögensverwaltung zu gründen und die institutionelle Nachfrage als eines der Unternehmen zu begrüßen, welche die höchsten Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Fortschritt und Compliance erfüllen.

Die TrustExplorer©-Bescheinigungs-Plattform von Armanino wird einen besseren Einblick in die Vermögenswerte von Nexo ermöglichen, die den Produkten "Borrow" und "Earn Crypto Interest" zugrunde liegen. Sie stellt einsehbare, herunterladbare Bescheinigungsberichte bereit, die täglich erstellt und aktualisiert werden.

Sie können die Echtzeit-Prüfung mit dem Bescheinigungsbericht für Nexo auf der folgenden Seite einsehen:

https://real-time-attest.trustexplorer.io/nexo

"Auf lange Sicht werden die Unternehmen, die ihren Kunden die nötige Transparenz, Sicherheit und Seriosität bieten, auf der Gewinnerseite stehen. Angesichts des zunehmenden Interesses der Regulierungsbehörden an der Kryptowährungsbranche legen wir bei Nexo die Messlatte sehr hoch, um unseren Kunden und Anlegern zu beweisen, dass die uns anvertrauten Vermögenswerte wahrhaftig in guten Händen sind. Als einer dieser Beweise dient die unabhängige Prüfung durch Armanino. Wir appellieren an Kreditgeber und führende Kryptounternehmen, unserem Beispiel zu folgen", so Antoni Trenchev, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Nexo.

"In einer Zeit, in der innovative Unternehmen wie Nexo Finanzprodukte der nächsten Generation entwickeln und kundenzentrierte Angebote bereitstellen, wissen wir von Armanino, dass die Bescheinigungstools mit dem Innovationstempo Schritt halten müssen", so Noah Buxton, Managing Director und Practice Leader des Bereichs Blockchain Digital Assets von Armanino. "Nach einer Menge harter gemeinsamer Arbeit und dem Beschreiten neuer Wege freuen wir uns, auf dem Markt für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte der Öffentlichkeit eine weitere Weltneuheit vorzustellen. Vollständig transparent, on-demand und ‚unpermissioned'. Das ist der Paradigmenwechsel."

Für Unternehmen der Finanzbranche ist das Vertrauen der Kunden von ausschlaggebender Bedeutung. Der Nachweis, dass die Rücklagen vollständig abgesichert sind, trägt wesentlich dazu bei, dass dieses Vertrauen weiter gestärkt wird. Mit dem jüngsten Beitrag unserer NexoTransparency-Kampagne freut man sich bei Nexo darüber, einer der ersten Krypto-Kreditgeber zu sein, der die inhärente Prüfbarkeit von Kryptowährungen nutzt und anderen Unternehmen aus der Krypto-Branche mit gutem Beispiel vorangeht.

Über Nexo

Nexo ist das weltweit führende regulierte Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert und Nutzen von Kryptowährungen zu maximieren, indem es steuerwirksame Instant Crypto Credit Lines (Krypto-Sofortkreditrahmen), eine hochverzinsliche Earn Crypto Interest-Suite, einen Instant-Exchange-Service sowie ausgeklügelte Handels- und außerbörsliche Möglichkeiten anbietet und gleichzeitig eine erstklassige Depotversicherung und äußerst strenge Sicherheitsmaßnahmen der Nexo Wallet bereitstellt. Nexo hat bereits mehr als 50 Milliarden US-Dollar von über 2.000.000 Nutzern in mehr als 200 Ländern abgewickelt.

Offizielle Website: https://nexo.io

Über Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com) ist eine der 25 größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirmen in den Vereinigten Staaten. Armanino bietet Unternehmen in den USA und weltweit ein integriertes Paket von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Unternehmensmanagement-, Beratungs- und Technologielösungen. Es unterstützt Anpassungen und Veränderungen seiner Kunden in jeder Phase ihrer Entwicklung, von der Gründung über die Phase schnellen Wachstums bis hin zum Verkauf eines Unternehmens. Armanino legt großen Wert auf intelligente Technologie und führt eine Cloud-Revolution im Bereich der Finanz-, Betriebs-, Vertriebs- und Compliance-Tools an, die die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Geschäfte tätigen. Das Unternehmen bietet seine globalen Dienstleistungen über seine Mitgliedschaft bei Moore Global, einer der weltweit größten Mitgliedsorganisationen im Bereich Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, in mehr als 100 Länder an. Zusätzlich zu seinen Kernbereichen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung unterhält Armanino den Geschäftsbereich AMF Media Group (www.amfmediagroup.com), eine Agentur für Medien- und Kommunikationsdienste. Seine Tochtergesellschaft Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com) ist ein unabhängiges Finanzplanungs-, Vermögensverwaltungs- und Lifestyle-Management-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Real-Time Attest":

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005938/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Nexo für Medien:

Stella Zlatareva

Nexo PR Team

pr@nexo.io