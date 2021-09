In der Pandemie konnte der antea FV den Rückschlag in Grenzen halten und weist für dieses Jahr ein Plus von 15 Prozent aus. Das liegt nach Meinung des Unternehmens vor allem daran, dass es sich um einen echten Multi-Asset-Fonds handelt, der in zehn Anlageklassen investiert. Schwächen Einzelner gleichen sich so aus.

