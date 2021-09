Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1741 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Franken notiert der Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,0857 Franken. Derweil wird die US-Währung mit 0,9250 Franken etwas höher bewertet als am Vorabend mit 0,9241 Franken.Vor dem Wochenende steht mit dem ifo-Geschäftsklima ...

Den vollständigen Artikel lesen ...