Die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power erhält frischen Rückenwind von Analystenseite, so legte der Wert nach einer Hochstufung von Piper Sandler am Donnerstag an der Wall Street um knapp 3,2 Prozent zu. Die Experten der Investmentbank sehen einen attraktiven Einstiegszeitpunkt.Pearce Hammond von Piper Sandler hat die Aktie von Plug Power von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel bei 33 Dollar belassen. Hammond glaubt, dass der bevorstehende Analystentag ...

