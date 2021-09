An der Wall Street ist die Erholung gestern Abend ins Stocken geraten. Der Future auf den S&P 500 prallt am Freitag, wie bereits gestern Abend, an dem 61,8% Fibonacci-Retracement der Anfang des Monats begonnenen Abwärtsbewegung ab und korrigiert leicht. Am Donnerstag hatte sich der marktbreite Aktienindex nach einer zweitägigen Erholung für diese Woche in die Gewinnzone bewegt, da die Anleger sich auf die wirtschaftliche Wiederbelebung fokussierten. Die steigenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...