Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika besorgen sich über eine am 15.09.2024 fällige Anleihe (ISIN US91282CCX74/ WKN A3KV0E) frisches Kapital in Höhe von 58 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Dabei weise die Anleihe einen Zinssatz von 0,375% auf, der halbjährlich ausbezahlt werde. Somit stehe der nächste Zinszahlungstermin am 15.03.2022 vor der Tür. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit würden sich auf privatanlegerfreundliche 100 US-Dollar belaufen. Mit einem Rating von AA+ würden die USA von S&P derzeit als sichere Anlage eingestuft. (Bonds Weekly Ausgabe vom 23.09.2021) (24.09.2021/alc/n/a) ...

