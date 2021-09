++ Europäische Indizes werden voraussichtlich leicht schwächer eröffnen ++ Zahlreiche Fed-Mitglieder halten Reden ++ Deutscher ifo-Index für September ++ Die wilde Woche an den Märkten neigt sich langsam dem Ende zu. Der Wirtschaftskalender ist heute eher leer, zumindest wenn es um die Berichte geht. Der deutsche ifo-Index wird am Vormittag veröffentlicht, hat aber meist wenig Einfluss auf den Markt. Interessanter wird es am Nachmittag, wenn den Anlegern Reden von Fed-Mitgliedern, darunter der Vorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...