Die US-Notenbank zieht den Zinsturbo an! In der aktuellen Sitzung deutete die Fed erstmals eine Erhöhung des Leitzinses schon im kommenden Jahr an. Bisher war man von einem Startschuss erst 2023 ausgegangen. Bis dahin bleiben die Zinsen der Notenbank auf ihrem Tief zwischen 0,0 und 0,25 %. Wachstumsaktien wie die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) oder die Amazon-Aktie (WKN: 906866) reagieren auf höhere Zinsen empfindlich. Ist der straffere Fahrplan der Federal Reserve also ein Grund zur Sorge? Wachstumsaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...