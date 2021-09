Achtungserfolg für die Bullen: Die Marke von 22 Dollar konnte vorerst bei Silber verteidigt werden. Auch am gestrigen Donnerstag, als Gold deutlich unter Druck geraten ist, konnten sich Silber vergleichsweise gut behaupten. Doch die Kuh ist damit noch nicht vom Eis. Die charttechnische Situation bleibt angespannt.Nun gibt es sicherlich genügend Gründe, weshalb der Silberpreis eigentlich deutlich höher stehen sollte und in den kommenden Monaten auch weiter steigen sollte.1. An erster Stelle ist hier ...

