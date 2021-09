Alibaba Group Holding -1.25% Lenniboy (VALUELNG): So wie der Gesamtmarkt hat auch mein Wikifolio in letzter Zeit etwas an Wert eingebüßt. Die Regulatorik in China, sowie die Evergrande Krise wirken sich derzeit negativ auf chinesische Aktienkurse und damit auch Alibaba aus. Ich konzentriere mich bei meinen Investitionen aber weniger auf Makro- Aspekte, sondern viel mehr auf das Unternehmen im Einzelnen. Alibaba würde eine wirtschaftskrise in China mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gut überstehen und weiter wachsen. Auch die Probleme mit Ant Financial sind meiner Meinung nach nicht so heftig, wie es in den Zeitungen ...

