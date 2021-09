Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 28.09.2021- (Nr. 453) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, August 2021 (experimenteller Frühindikator)- (Nr. 454) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2021- (Nr. 455) Schwangerschaftsabbrüche, 2. Quartal 2021- (Nr. 39) Zahl der Woche: Preise und Vermietung von Mietwagen, Jahre 2021/2019Mittwoch, 29.09.2021- (Nr. 456) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 1. Halbjahr 2021 (vierteljährliche Schuldenstatistik)- (Nr. 457) Außenhandelspreise, August 2021- (Nr. 458) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl von Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2019- (Nr. N 057) Zum Tag der älteren Menschen (01.10.2021): Wie über 65-Jährige in Deutschland leben, Jahre 2000-2020Donnerstag, 30.09.2021- (Nr. 459) Zum Tag der Deutschen Einheit (03.10.2021): Nach dem Pandemiejahr 2020: Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2035 nach Bundesländern- (Nr. 460) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), August 2021- (Nr. 461) Orientierungswert für Krankenhäuser, Jahr 2021- (Nr. 462) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 01.10.2021- (Nr. 463) Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Jahr 2020 (Ergebnisse des Mikrozensus)- (Nr. N 058) Zum Tag der Deutschen Einheit (03.10.2021): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in ostdeutschen und westdeutschen Ländern, Jahre 2020/2021- (Nr. 464) Insolvenzbetroffenheit nach Bundesländern,1. Halbjahr 2021 einschließlich Trendindikator August 2021(Nr. 465) Einzelhandel (Umsatz), August 2021- (Nr. 466) Durchschnittspreise für Strom und Gas, 1. Halbjahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5028797