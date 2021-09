Polypore International und Semcorp starten ab 2022 in einem Joint Venture die Produktion von Separator-Folien für Lithium-Ionen-Batterien. Polypore ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Asahi Kasei. Zusammen mit Shanghai Energy New Materials Technology (Semcorp) hat man nun in China ein Joint Venture zur Produktion von Trockenprozess-Separatoren gegründet. Die Produktion soll 2022 mit einer Kapazität von 100 Mio m² pro Jahr starten und kontinuierlich bis etwa 2028 auf eine Mrd. m² pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...