(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 24.09.2021 - Weizen kann sich derzeit weiter nach oben arbeiten, gestützt von den schwierigen Aussichten. Bei Mais wächst der Erntedruck. Papiere von KWS Saat und BASF liegen im deutschen Handel leicht unter Druck. Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zuletzt uneinheitlich. Weizen konnte am Donnerstag erneut zulegen, die Sojabohnen und Mais hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...