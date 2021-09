Der EuroStoxx50 sinkt gegen Mittag um 1,01 Prozent auf 4152,35 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag auf Tauchstation gegangen. Börsianern zufolge wirken sich die Unsicherheit um den insolvenzbedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sowie die am Sonntag anstehende Bundestagswahl in Deutschland dämpfend auf das Kaufinteresse der Anleger aus. Der EuroStoxx50 sank gegen Mittag um 1,01 Prozent auf 4152,35 Punkte und machte...

Den vollständigen Artikel lesen ...