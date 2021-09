Unterföhring (ots) -- Die Neuauflage des Finals der UEFA Champions League am Samstag ab 13.20 Uhr live und exklusiv- Präsentiert von Extra (https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018'shurl=extra), dem Treueprogramm von Sky: Manchester United mit Cristiano Ronaldo gegen Aston Villa am Samstag ebenfalls ab 13.20 Uhr für alle Sky Kunden empfangbar auf Sky Sport News- Das Nord-London-Derby im "Match of the Week": FC Arsenal - Tottenham Hotspur am Sonntag ab 17.00 Uhr, exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD- Sky zeigt alle zehn Spiele des 6. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live- "Box2Box - Dein Rückblick": die neue Sendung mit Toni Tomic ab sofort immer montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News- Die Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 24. September 2021 - An diesem Wochenende dürfen sich Fans des englischen Fußballs auf einen hochkarätigen Spieltag in der Premier League freuen. Sky wird acht der zehn Spiele live und exklusiv übertragen, die beiden weiteren Partien des Spieltags in voller Länge zeitversetzt ausstrahlen.Bereits zum Auftakt steht der Höhepunkt des Spieltags auf dem Programm. Thomas Tuchel und Tabellenführer FC Chelsea empfangen Pep Guardiola und den Titelverteidiger Manchester City an der Stamford Bridge. Ab 13.20 Uhr berichtet Sky live von der Neuauflage des vergangenen Finals der UEFA Champions League.Parallel zum Spitzenspiel in London empfängt Manchester United im Old Trafford die Mannschaft von Aston Villa. Für Cristiano Ronaldo ist es das vierte Pflichtspiel seit seiner Rückkehr zu den "Red Devils", in dem er wie in jedem der ersten drei erneut treffen will. Wenn der portugiesische Superstar am Samstag wieder auf Torejagd geht, können dieses Mal alle Sky Kunden live dabei sein, denn die Partie wird ab 13.20 Uhr live auf Sky Sport News übertragen. Ermöglicht wird das von Extra (https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018'shurl=extra), dem Treueprogramm von Sky.Im Anschluss überträgt Sky ab 15.50 Uhr die Partien zwischen Leeds United und West Ham United sowie FC Everton gegen Norwich City. Zum Abschluss des Samstags ist der FC Liverpool beim FC Brentford zu Gast - die Partie der "Bees" gegen die "Reds" überträgt Sky ab 18.20 Uhr live.Die übrigen beiden Partien des Samstagnachmittags wird Sky ab 1.00 Uhr zeitversetzt in voller Länge ausstrahlen.Den Sonntag eröffnen ab 14.50 Uhr der FC Southampton und die Wolverhampton Wanderers, bevor im Anschluss das "Match of the Week" auf dem Programm steht. Ab 17.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte Mladen Petric und Raphael Honigstein mit dem Nord-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur, die exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen wird.Komplettiert wird der 6. Spieltag am Montagabend ab 20.50 Uhr von der Partie zwischen Crystal Palace und Brighton & Hove Albion."Box2Box - Dein Rückblick" ab sofort immer montags auf Sky Sport NewsImmer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit "Box2Box - Dein Rückblick". Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: FC Chelsea - Manchester City live auf Sky Sport 113.20 Uhr: Aston Villa - Manchester United live auf Sky Sport News15.50 Uhr: Leeds United - West Ham United live auf Sky Sport 115.50 Uhr: FC Everton - Norwich City live auf Sky Sport 918.20 Uhr: FC Brentford - FC Liverpool live auf Sky Sport 11.00 Uhr: Leicester City - FC Burnley zeitversetzt auf Sky Sport 13.30 Uhr: FC Watford - Newcastle United zeitversetzt auf Sky Sport 1Sonntag:14.50 Uhr: FC Southampton - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 117.00 Uhr: "Match of the Week": FC Arsenal - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show live auf Sky Sport 1Montag:16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" auf Sky Sport News20.50 Uhr: Crystal Palace - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1