Köln (ots) -Ab dem 29. Oktober begleitet VOX die Zuschauer:innen mit dem neuen "FEEL GOOD FRIDAY" ins Wochenende. Dann werden zur Primetime eigenproduzierte Reality-Formate bei VOX zu sehen sein. Den Auftakt macht die Free-TV-Premiere der gerade mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten*, weltweit ersten lesbischen Dating-Show von TVNOW, "Princess Charming", die am 29. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge startet. Ab dem 5. November zeigt VOX um 20:15 Uhr das neue, eigenproduzierte Reality-Highlight "Die Superzwillinge", das von Amira Pocher präsentiert wird. Alle Infos zu den Formaten, mit denen der neue "FEEL GOOD FRIDAY" bei VOX startet, finden Sie hier im Überblick:"Princess Charming", ab Fr., 29.10., 20:15 Uhr bei VOX als Free-TV-Premiere, in den Folgewochen immer ab 22:15 UhrVorhang auf für die erste "Princess Charming" im Free-TV: Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch (30) ist die erste Frau, die in dem TVNOW-Original "Princess Charming" auf die Suche nach ihrer großen Liebe geht. In der neuen lesbischen Dating-Show geht es um die große Liebe und ehrliche, große Gefühle. In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat Princess Irina in jeder Episode die Chance, ihre potenziellen Love Interests kennenzulernen und ihnen näherzukommen. Am Ende einer jeden Folge steht eine Entscheidung an und im Finale zittern schließlich zwei Singles darum, wer von ihnen die bessere Hälfte von Irina werden wird."Princess Charming" ist ein Spin-off des Originalformats "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios Distribution und wurde weltweit erstmals von Seapoint für TVNOW und VOX produziert."Die Superzwillinge", neue Sendung, ab Fr., 05.11., 20:15 Uhr bei VOX - präsentiert von Amira Pocher:In der 6-teiligen Sendung "Die Superzwillinge", die von RTL Studios für VOX produziert wird, ziehen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus. Ziel für jedes Zwillingsteam ist es, bis zum Ende im Haus zu bleiben und mit dem Titel "Die Superzwillinge" aus der Show zu gehen. In jeder Show muss ein Zwillingspaar durch Nominierung der anderen Kandidat:innen das Haus verlassen. In der Final-Sendung kämpfen die besten 3 Twin-Paare um den Titel "Die Superzwillinge" und eine große Geldsumme. Welches Twin-Paar setzt sich durch - in sportlichen Challenges, Wissensspielen, Zusammenhalt und Strategie? Halten die Twins wirklich so fest zusammen und funktionieren als Team, wie alle von sich behaupten? Wie eng ist dieses besondere Band zwischen eineiigen Zwillingen? Denken, planen, agieren sie gleich? Und wer ist das beste Twin-Team? Präsentiert wird die neue VOX-Reality-Sendung von Amira Pocher. Sie führt die Kandidat:innen durch die Spiele und den Nominierungsprozess.Ab Januar 2022 wird Amira Pocher außerdem mit Laura Dahm das VOX-Promi-Magazin "Prominent!" moderieren.*Deutscher Fernsehpreis für "Princess Charming" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality"