Beim Aufbau unserer 100 Personen starken Jury für die Wahl zum lässigsten Moment in der Wiener Börsegeschichte (SIEHE HIER) ist heute Franz Jurkowitsch (Warimpex) dazugekommen. Und dann noch (O-Ton Paul Rettenbacher, Polytec) "eine Wohltat": "Nach eineinhalb Jahren endlich wieder physisch bei einer Konferenz; welch Wohltat, Investoren ganz in echt wiederzusehen. Alle hoffen auf ein volles Hotel im Jahr 2022". Rettenbacher war im Rahmen der Baader Conference physisch im Hotel Sofitel anwesend, während CFO Peter Haidenek vom Polytec-Headquarter in Hörsching aus an zwei Meetings teilnahm und am Nachmittag virtuell präsentierte.Polytec Group ( Akt. Indikation: 8,55 /8,59, -1,49%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

