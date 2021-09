Die Städtischen Betriebe Haßfurt haben in Kooperation mit der Vispiron Eco Investment GmbH in einen Batteriespeicher mit 10 MW Leistung und 10 MWh Kapazität investiert. Damit wollen sie am Strommarkt agieren und Primärregelenergieleistung (PRL) anbieten lassen. Vispiron und die Städtischen Betriebe Haßfurt betrieben künftig gemeinsam einen Batteriespeicher. Das teilte der Solarpark- und Batteriebetreiber Vispiron mit. Ziel ist die Vermarktung des Speichers am kontinuierlichen Intraday-Handel. Zugleich ...

