FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANAGOLD RESOURCES LTD. CANA CA1368421014
AB/FROM ONWARDS 24.09.2021 15:49 CET
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CANAGOLD RESOURCES LTD. CANA CA1368421014
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