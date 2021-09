Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in der neuen Woche zur Veröffentlichung anstehenden deutschen Verbraucherpreise werden seitens der Marktteilnehmer wohl mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe sich die Europäische Zentralbank recht gelassen gezeigt, obwohl die Inflationsraten in der Eurozone kräftig gestiegen seien. Vor allem temporäre Effekte wie Steuererhöhungen und der Ölpreisanstieg würden genannt, um etwaigen Handlungsbedarf der Währungshüter herunterzuspielen. Dennoch: Die Inflationsrate in Deutschland liege aktuell in der Nähe von 4% und selbst wenn die oben genannten Effekte an Wirkung verlieren würden, sei aber eine Rückkehr zu der Niedriginflationsphase der vergangenen Jahre nicht zu erwarten. ...

