Am Vortag hieß es im Insight: "Das Gap wurde in der Aufwärtskorrektur erreicht und geschlossen. Nun könnte eine weitere Abwärtswelle folgen und das Verlaufstief vom Montag bei 15.019 Punkten unterschreiten." Das hat bisher nicht geklappt. Der DAX hat die Aufwärtskorrektur weiter ausgebaut und befinden sich an der zweiten typischen Korrekturmarke, dem 50er-EMA. Hier könnte der DAX wieder nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...