Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat eine festverzinsliche Anleihe über 50 Millionen Franken mit einem Coupon von 2,875 Prozent platziert. Die Laufzeit beträgt vier Jahre, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Es sei die zweite Anleiheemission in der Unternehmensgeschichte, hiess es weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...