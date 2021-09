DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose

LPKF korrigiert Q3 Prognose aufgrund von Umsatzverschiebungen in das vierte Quartal durch Logistikengpässen



24.09.2021 / 18:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Garbsen, 24.09.2021 - Aufgrund von Verzögerungen durch aktuelle Engpässe in der globalen Ausgangslogistik nach China und einer Projektverzögerung bei einem Kunden in China ist die LPKF Laser & Electronics AG heute in einem Statusmeeting zu dem Ergebnis gekommen, dass produzierte und auslieferungsbereite Solarsysteme im Wert von ca. 5 Mio. EUR und andere Systeme im Wert von ca. 2 Mio. EUR voraussichtlich nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Daher werden diese nicht im dritten Quartal, sondern voraussichtlich erst zu Beginn des vierten Quartals 2021 umsatzwirksam.



Auf dieser Basis erwartet der Vorstand nun für das dritte Quartal 2021 einen Umsatz von 23 - 28 Mio. EUR (bisher: 30 - 35 Mio. EUR) und ein EBIT von 0 - 3 Mio. EUR (bisher: 3 - 7 Mio. EUR).



Der Auftragseingang und der Auftragsbestand im gesamten Unternehmen nehmen weiter deutlich zu. Die Prognose für das Gesamtjahr 2021 bleibt unverändert. Der mittelfristige Ausblick bleibt unberührt.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000).



Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

